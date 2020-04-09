Художники в Подмосковье отблагодарили врачей, борющихся с COVID-19

В Подмосковье художник нарисовал сердце в знак благодарности врачам

В Подмосковье художники необычным способом отблагодарили врачей, которые лечат заболевших коронавирусом, передает телеканал Москва 24.

На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали "Спасибо врачам".

Как рассказал один из художников Илья Демченко, площадь надписи составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. Ее ширина – 25 квадратных метров, а высота – 48–50 квадратных метров.

"Как лайк делают, так же и мы решили лайк показать и написать "спасибо врачам". Надпись получилась очень большая. Ушло у нас около 32 литров краски, но она безвредна, при первом дожде это все смоется", – пояснил он.

Видео с творчеством Ильи Демченко и его брата Максима выложили в Сеть. Завистям собрала сотни лайков в соцсетях.

Ранее российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев поддержал идею актеров аплодировать врачам, которые имеют дело с заболевшими коронавирусом.

Он отметил, что сегодня медицинские работники нуждаются в огромной поддержке. В то же время Губерниев подчеркнул, что докторов нужно стимулировать не только морально, но и материально.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.