Губерниев поддержал идею аплодировать врачам, борющимся с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев поддержал идею актеров аплодировать врачам, которые имеют дело с заболевшими коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что сегодня медицинские работники нуждаются в огромной поддержке. В то же время Губерниев подчеркнул, что докторов нужно стимулировать не только морально, но и материально.

"Лучшая благодарность врачам сейчас будет – это повышение зарплат и выделение индивидуальных средств защиты", – считает Губерниев.

Сам журналист также выразил поддержку российским медицинским работникам.

"Мы аплодируем врачам, и я лично им низко кланяюсь <...> Врачи и медперсонал России – я у ваших ног", – заявил Губерниев.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

Ранее о необходимости соблюдения режима самоизоляции написали песню российские ведущие Иван Ургант и Александр Гудков. Видео в сопровождении композиции, на котором известные личности демонстрируют то, чем они занимаются дома, мгновенно стало популярным.