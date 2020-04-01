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Общество

12:05

Губерниев поддержал идею аплодировать врачам, борющимся с COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев поддержал идею актеров аплодировать врачам, которые имеют дело с заболевшими коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что сегодня медицинские работники нуждаются в огромной поддержке. В то же время Губерниев подчеркнул, что докторов нужно стимулировать не только морально, но и материально.

"Лучшая благодарность врачам сейчас будет – это повышение зарплат и выделение индивидуальных средств защиты", – считает Губерниев.

Сам журналист также выразил поддержку российским медицинским работникам.

"Мы аплодируем врачам, и я лично им низко кланяюсь <...> Врачи и медперсонал России – я у ваших ног", – заявил Губерниев.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

Ранее о необходимости соблюдения режима самоизоляции написали песню российские ведущие Иван Ургант и Александр Гудков. Видео в сопровождении композиции, на котором известные личности демонстрируют то, чем они занимаются дома, мгновенно стало популярным.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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