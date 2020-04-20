Британские альпинисты совершили восхождение на Эверест из дома

Британские альпинисты совершили восхождение на Эверест, оставаясь дома

Британские альпинисты Гарри Ричардс и Чарли Харборд, оказавшиеся в самоизоляции в Лондоне, совершили восхождение на Эверест, передает телеканал Москва 24.

Спортсмены в домашних условиях преодолели 8 848 метров по обычной лестнице. Восхождение заняло 23 часа. Во время него альпинисты вели трансляцию в Сети, где собирали денежные средства британским медикам. Им удалось собрать 8,5 тысячи евро.

Ранее в поддержку врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом, мировые звезды дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе". На протяжении восьми часов для зрителей в прямом эфире выступали Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие звезды.

Настоящим подарком для зрителей трансляции стало появление в эфире легендарной рок-группы The Rolling Stones в полном составе. Все участники концерта выступали из дома по видеосвязи.

Отблагодарить медиков решились и художники из Подмосковья. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

