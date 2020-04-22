Боярский поблагодарил борющихся с коронавирусом врачей

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский выразил благодарность врачам, которые борются с COVID-19. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Друзья, мы присоединяемся к бесконечной благодарности врачам, которые, рискуя своей жизнью, находятся на передовой линии борьбы с этой катастрофой днем и ночью. Все, кто может остаться дома, помогите врачам и всем, кто причастен к прекращению угрозы распространения вируса", – заявил Боярский.

Артист напомнил о необходимости оставаться дома и не пересекаться с людьми. Боярский призвал россиян проявить ответственность и осторожность.

Ранее художники в Подмосковье отблагодарили врачей, борющихся с COVID-19. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

Как рассказал один из художников Илья Демченко, площадь надписи составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. Ее ширина – 25 квадратных метров, а высота – 48–50 квадратных метров.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

