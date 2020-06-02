В Минпросвещения оценили возможность проведения очных выпускных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В министерстве просвещения не исключают вариант проведения очных выпускных вечеров в России 27 июня, передает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве заявили, что выпускные вечера в традиционной форме могут пройти только в тех российских регионах, которые выйдут к этому времени на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Также должны быть обязательно соблюдены все требования Роспотребнадзора.
Специалисты добавили, что при соблюдении мер предосторожности "проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ".
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах по проведению очного выпускного для школьников. Он выразил надежду, что к концу июня обстановка в стране улучшится, что позволит провести мероприятие в обычном для всех формате.
Зампредседателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев до этого предложил провести выпускные вечера в традиционном формате, перенеся их на более поздний срок. Зайцев предложил провести выпускные вечера по мере нормализации эпидемиологической обстановки и с учетом рекомендации Роспотребнадзора.
25 мая по всей России состоялся последний звонок. Он прошел в онлайн-формате, и в праздничных мероприятиях приняло участие более 57 тысяч столичных школьников.
Школьные выпускные могут пройти в привычном формате
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