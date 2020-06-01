Выпускной для школьников планируется провести в очном формате – глава Минпросвещения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах по проведению выпускного для школьников. Об этом он заявил в ходе онлайн-фестиваля "Большая перемена".

Он подчеркнул, что в ведомстве в настоящий момент рассматривают вариант об очной организации праздничного мероприятия.

"Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате", – отметил Кравцов.

Кроме того, глава Минпросвещения поздравил всех с Международным днем защиты детей.

Ранее в ведомстве порекомендовали регионам провести выпускные вечера в онлайн-формате 27 июня. Минпросвещения сообщило, что в традиционном варианте мероприятие может пройти в тех регионах, где перешли на третий этап снятия ограничений. Центральным событием станет общефедеральный "Выпускной вечер".

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков накануне рассказал, что для выпускников вузов торжественное мероприятие могут провести в онлайн-формате 4 июля.