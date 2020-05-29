Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускной 27 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В министерстве просвещения рекомендовали регионам провести выпускные вечера в онлайн-формате. Сделать это предлагается 27 июня, говорится в сообщении ведомства.

"В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме", – сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве сообщили, что центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер". При этом очные мероприятия в традиционной форме смогут провести в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений.

Накануне зампредседателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил провести выпускные вечера в традиционном формате, перенеся их на более поздний срок.

Он отмечал, что инициатива исходит из просьб, которые ему поступают, о проведении очного мероприятия. Зайцев предложил провести выпускные вечера по мере нормализации эпидемиологической обстановки и с учетом рекомендации Роспотребнадзора.

25 мая по всей России состоялся последний звонок. Он прошел в онлайн-формате, и в праздничных мероприятиях приняло участие более 57 тысяч столичных школьников.