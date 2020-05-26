В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера на более поздний срок

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампредседателя Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил провести выпускные вечера в традиционном формате, перенеся их на более поздний срок, передает РИА Новости.
Он отметил, что инициатива исходит из просьб, которые ему поступают, о проведении очного мероприятия. Зайцев предложил провести выпускные вечера по мере нормализации эпидемиологической обстановки и с учетом рекомендации Роспотребнадзора.
"Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о переносе даты выпускных вечеров на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация на соответствующий территории Российской Федерации стабилизируется и позволит проводить массовые мероприятия", – отметил Зайцев.
Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В нем Зайцев также указал, что при проведении выпускных вечеров в традиционном формате необходимо учитывать и миграцию бывших школьников в связи с поступлением в вуз.
Ранее Кравцов сообщил, что в ведомстве рассчитывают на проведение выпускных вечеров в традиционном формате. Он подчеркнул, что живое общение является важной частью этого мероприятия.
25 мая по всей России состоялся последний звонок. Он прошел в онлайн-формате, и в праздничных мероприятиях приняло участие более 57 тысяч столичных школьников.
Как проходит последний звонок в условиях коронавируса
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