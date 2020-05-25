Сергей Жуков рассказал, как отмечал свой выпускной без песни "18 мне уже"

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В день, когда по всей России школьники отмечают последние звонки, солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков рассказал Москве 24 о том, как отметил свой школьный выпускной в 90-е годы.

"Уже была отменена школьная форма, кто-то приходил в джинсах-варенках, кто-то побогаче, помоднее. И мы как уже продвинутый класс провели выпускной сначала в школе, в актовом зале, а потом родители нам устроили празднование в кафе. В те времена это было очень круто", – говорит Сергей.

Одним из самых ярких воспоминаний для Жукова стала разработка плана по проносу вина на выпускной вечер. Эту сложную схему они готовили всем классом. "Подговаривали девчонок через туалет открыть окно, а мальчишки в авоську должны были положить. Я не помню, получилось или нет, да и в тот момент это было неважно – так, чисто детские хитрости", – вспоминает Жуков.

Накануне своего школьного выпускного Жукову как раз исполнилось 18 лет, а знаменитую песню "18 мне уже" он написал только спустя пять лет. Позже она стала негласным гимном всех российских выпускников.

Певец считает, что нынешним выпускникам не стоит сильно переживать из-за онлайн-формата праздника. "Жизнь-то продолжается. Уйдет все плохое – придет хорошее, и вот эти воспоминания будут по-своему бесценны. Поэтому, пусть и в грустной подоплеке, все равно будем вспоминать", – подчеркнул Жуков.

Ранее российские знаменитости поздравили учеников и учителей с последним звонком. Добрые пожелания и напутствия выпускникам оставили в том числе актер Дмитрий Харатьян, певицы Катя Айова и Валерия.