Слезы и улыбки в Сети: как российские школьники встречают последний звонок

Из-за ситуации с коронавирусом в этом году последний звонок для старшеклассников проходит в непривычном формате – онлайн. Всероссийскую акцию в поддержку выпускников 25 мая организовали в виде марафона из поздравлений и флешмобов в социальных сетях. Рассказываем, как школьники отмечают в интернете праздник, который является важной ступенькой во взрослую жизнь.



Праздник с доставкой на дом

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Всероссийскую акцию "Последний звонок – 2020" в поддержку выпускников со всей страны организовало министерство просвещения РФ. Старт мероприятию дал глава ведомства Сергей Кравцов. В своем обращении к старшеклассникам он выразил надежду на то, что все-таки выпускные позднее пройдут в привычном формате.





Сергей Кравцов глава Минпросвещения В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате.

К трансляции, которая ведется в сообществе Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте", в режиме нон-стоп присоединяются старшеклассники и педагоги из разных уголков страны и поздравляют друг друга с праздником.

Кроме того, в течение всего дня для старшеклассников будут идти различные активности и флешмобы, организованные ведомством. Например, пользователи "ВКонтакте" и Instagram могут примерить на себя праздничные маски и даже получить предсказание о том, кем станут в будущем. Также в соцсети "ВКонтакте" выпускникам предлагается установить специальный эмодзи-статус со звонком.



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Теплые объятия и поздравления вживую сегодня заменяют поздравительные открытки, которые школьники отправляют своим одноклассникам и учителям. Выразить благодарность любимым педагогам ребята могут и в форме видео, опубликовав его в любой соцсети с хештегом #СпасибоУчителям.

Также предлагается поделиться воспоминаниями о школьных годах, добавив хештег #ПоследнийЗвонок2020. Таким образом истории попадут в специальный блок в новостной ленте, в котором можно будет посмотреть, как проводят этот праздничный день выпускники по всей России.

К "изоляционному" формату в этом году адаптировали и традиционные виньетки. Участникам флешмоба #МойКласс2020 предложили создать общий снимок учеников и их классного руководителя, выложив фото под одним хештегом.

Пусть в этом году последний звонок проходит в режиме онлайн, однако это не повод отмечать его в домашней одежде. Чтобы выпускники предстали в парадной форме, организаторы запустили флешмоб в популярном приложении TikTok: для этого ребята снимают видеоролики в формате "Переодевание" и публикуют их с хештегом #КпраздникуГотов.



"Объединил выпускников и учителей"

Выпускники школ празднуют последний звонок онлайн

К онлайн-трансляции последнего звонка с удовольствием присоединились и столичные школьники. Одиннадцатиклассник Максим рассказал Москве 24, что ему очень понравился такой формат.

"Понравилось тем, что можно услышать поздравления и увидеть разных преподавателей со всей России", – поделился молодой человек.

Кроме того, специально для последнего звонка он со своими одноклассниками сделал видеоклип. На видео ребята разными способами передают друг другу учебники и сборники по решению ЕГЭ. Одни их кидают, другие спокойно отдают. Все это действие продолжается под энергичную музыку. А в конце все учебные материалы попадают к младшекласснику, которому они еще могут понадобиться в учебе через несколько лет.





Максим ученик 11-го класса В конце мы передали эстафету моему маленькому брату. Мы закончили школу и отдали все учебники младшим классам, чтобы они учились.

Сам Максим после сдачи ЕГЭ планирует поступить в Российский технологический университет (МИРЭА) на программиста.

Еще один зритель трансляции – ученик 11-го класса Гани. Школьник рассказал Москве 24 о том, что ему тоже понравилась идея о проведении последнего звонка в режиме онлайн. Правда, по его словам, трансляция была бы интереснее, если бы в ней участвовали известные ученые, предприниматели, которые рассказывали бы про свою учебную жизнь. Кроме того, ему бы хотелось увидеть одноклассников вживую.





Гани ученик 11-го класса Никакие приложения не заменят живое общение, поэтому, безусловно, очень скучаю по одноклассникам, по живому общению, тактильным ощущениям.

Сам Гани, как и Максим, тоже видит себя программистом или аналитиком данных. А вуз будет выбирать исходя из количества баллов, которые наберет на ЕГЭ.

Ученица выпускного класса из Кинешмы Анна также не пропустила трансляцию последнего звонка. По ее словам, дистанционный формат праздника довольно необычен.

"С одной стороны, грустно, потому что последний звонок – школьный праздник, а мы сидим дома и не можем встретиться с одноклассниками. А с другой стороны, очень приятно, что в одно время последний звонок объединил выпускников и учителей со всей страны", – добавила выпускница в разговоре с Москвой 24.

Обычно последний звонок проводится для школьников перед началом летних каникул – 25 мая. В массовом порядке праздник начали отмечать в 70-е годы. Автором традиции является педагог-новатор из Краснодара Федор Брюховецкий, который стал директором краснодарской школы в 1943 году.



Соболева Илона, Федотов Анатолий