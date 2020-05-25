Последний звонок для старшеклассников прозвенит онлайн 25 мая

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Последний звонок для российских старшеклассников прозвенит онлайн 25 мая, сообщает РИА Новости.

Акцию в поддержку выпускников страны организовало министерство просвещения РФ. Масштабный онлайн-марафон пройдет в сообществе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Откроет его в 10:00 министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением и расскажет о своих школьных годах. Затем слово возьмут педагоги и учащиеся из всех регионов страны. В прямом эфире они поздравят выпускников с последним звонком. В конце выступления каждый из них позвонит в колокольчик как символ последнего звонка.

В ходе онлайн-марафона запустят несколько акций и флешмобов, организованных министерством в соцсетях. К примеру, во "ВКонтакте" каждый выпускник сможет поставить отличительный эмодзи-статус со звонком и поделиться воспоминаниями о теплых школьных годах.

По хештегу #ПоследнийЗвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте, где можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей стране. Под хештегом #СпасибоУчителям во всех соцсетях можно будет выложить видеоролик с благодарностью педагогам за их труд. Кроме того, школьники смогут создать онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хештегом #МойКласс2020.

В TikTok пройдет флешмоб под хештегом #КПраздникуГотов. Выпускники выложат видео в парадной школьной форме. В рамках марафона пройдет и флешмоб Наш последний звонок. Каждый выпускник в 11:00 выйдет на балкон своего дома и позвонит в колокольчик, тем самым дав свой последний звонок.

Праздничная акция, организованная в поддержку выпускников этого года, пройдет под девизом "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты".

Последний звонок для выпускников школ проведут онлайн

Телеканал Москва 24 также решил поддержать выпускников. С утра в прямом эфире можно будет присоединиться к виртуальному последнему звонку в одной из столичных школ. Снова можно будет "постоять" на последней линейке, поставить точку в контрольных, диктантах и домашних заданиях.

Вместе с известными музыкантами и актерами на телеканале будут вспоминать, как проходили школьные годы. В прямом эфире звезды позвонят своим учителям, и зрители узнают, кто терпеть не мог школу и прогуливал уроки, кто был примерным отличником, а кто сжег кабинет химии.

Ранее стало известно, что выпускники 9-х и 11-х классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Их аттестация будет основываться на итоговых годовых отметках. При этом в 11-х классах учащиеся, которые будут поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Проведение ЕГЭ планируют начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике. Государственный экзамен по русскому языку пройдет в два этапа – 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике состоится 6 июля, по истории и физике – 9 июля. Последний экзамен намечен по иностранному языку, который состоится в устной форме в два этапа (18 и 20 июля).

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что во время сдачи ЕГЭ будет обеспечено социальное дистанцирование школьников. Учащихся будут рассаживать друг от друга на дистанцию не менее чем в 1,5 метра. Все помещения, в которых будет проводиться ЕГЭ, обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Высшие учебные заведения начнут прием документов от выпускников школ в июле, от будущих магистрантов – в июне. Новый учебный год все вузы планируют начать 1 сентября.



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