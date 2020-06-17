Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в этом году онлайн

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Праздник выпускников "Алые паруса" в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, мероприятие состоится 27 июня на платформе Mail.ru и социальной сети "ВКонтакте".

Замминистра рассказал, что общероссийский выпускной вечер стартует в онлайн-формате в 12:00 по московскому времени и будет проходить в течение всего дня. "Завершится он мероприятиями популярного фестиваля "Алые паруса", который традиционно проходит в Петербурге", – цитирует Глушко ТАСС.

Также стало известно, что 12 регионов России проведут выпускные вечера очно.

По словам Глушко, еще 57 субъектов страны организуют мероприятия в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, а остальные избрали очно-заочный формат.

Последний звонок для выпускников также прошел в этом году в онлайн-формате. Известно, что в дистанционных праздничных мероприятиях приняло участие более 57 тысяч столичных школьников.