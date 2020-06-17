В Минпросвещения рассказали, как будут проводиться выпускные в России

11:52
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
12 регионов России проведут выпускные вечера очно, рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
По его словам, еще 57 субъектов страны организуют мероприятия в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, а остальные избрали очно-заочный формат, сообщает "Вечерняя Москва".
Общероссийский выпускной вечер состоится 27 июня на платформе Mail.ru, в социальной сети "ВКонтакте". Он начнется в 12:00 по московскому времени, мероприятие будет продолжаться в течение всего дня.
Завершится оно фестивалем "Алые паруса", который традиционно проходит в Петербурге. Он также будет идти онлайн.
В Минпросвещения уточнили, что выпускные вечера в школах могут провести очно после завершения периода сдачи ЕГЭ. Торжества предлагается организовать с учетом требований Роспотребнадзора.
ЕГЭ начнется с 29 июня. Первыми предметами для сдачи будут география, литература и информатика. Экзамен по русскому языку пройдет в два этапа, 2 и 3 июля, по математике – 6 июля.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что всероссийский онлайн-выпускной в вузах могут провести 4 июля.
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