Ракова: инновационные уроки технологии для школьников проходят на базе колледжей

12:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На базе московских колледжей проводят инновационные уроки технологии для школьников, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Занятия проводятся в современных лабораториях по 22 направлениям: это металло- и деревообработка, гостиничный сервис, 3D-моделирование и другое. Здесь школьники смогут освоить новые для себя направления, познакомиться с различными профессиями", – рассказала Ракова.
На таких уроках ученики могут готовиться к различным профильным соревнованиям, создавать собственные проекты. Полученные знания ребята смогут продемонстрировать на национальном чемпионате WorldSkills или на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии.
Занятия по технологии ориентированы на учеников 5–9 классов. Впервые они начали проводиться осенью 2016 года. Уроки ведут мастера производственного обучения – эксперты WorldSkills.
Ранее стало известно, что в Москве с 1 по 20 августа пройдут Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020. Столицу будут представлять 30 конкурсантов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет.
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