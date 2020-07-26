Столичные власти рассказали о роли больших школ в росте качества образования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Качество образования в Москве выросло после появления больших школ. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил глава управления развития кадрового потенциала системы образования городского департамента образования и науки Илья Новокрещенов.

Он заявил, что после объединения маленьких школ в большие у детей появилось больше возможностей. В частности, школьник может выбрать профиль обучения, а также встретиться со своим учителем.

"Ни для кого не секрет, что свой учитель – это значимый взрослый, который часто оказывает большое влияние на выбор профессии у ребёнка... В большой школе количество старших классов большое, и мы можем разбивать их на большое количество профилей, и у ребёнка возникает выбор этих профилей", – сообщил Новокрещенов.

Он отметил, что качество образования измеряется не только количеством победителей всероссийских олимпиад. Глава управления заявил, что основная масса московских ребят демонстрирует очень хорошие результаты.

Новокрещенов также обратил внимание на маленький разрыв между самыми результативными и самыми нерезультативными школьниками.

"Дело не только в том, что у нас огромное количество победителей всероссийских олимпиад школьников, а дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными, по результатам исследований, самый короткий в мире", – подчеркнул Новокрещенов.

Ранее московские школьники завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. В интеллектуальном соревновании приняли участие 130 учеников из 27 стран мира.