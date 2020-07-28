В Москве завершился проект для подростков "Лето моей карьеры"

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице завершился проект "Лето моей карьеры", который был организован центром "Моя карьера" в рамках программы летней занятости для школьников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва – это город возможностей, город самореализации. И наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект "Лето моей карьеры" позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей. Участниками программы стали порядка тысячи подростков от 14 до 17 лет", – заявила Ракова.
По ее словам, за три недели учебы участники получили новые знания и навыки.
При этом занятия были организованы в дистанционном формате. Ребята также разработали свои проекты, которые потом будут использованы для занятий в семейных центрах города, отметила заммэра столицы по вопросам соцразвития.
Уточняется, что в рамках программы можно было попробовать себя в качестве фотографа, IT-специалиста, видеоблогера, юриста компании, лидера-предпринимателя, копирайтера, менеджера по продажам, финансиста и комьюнити-менеджера.
Благодаря проекту "Лето моей карьеры" удалось познакомиться с основными компетенциями, необходимыми всем, кто хочет легко адаптироваться в любых ситуациях. К ним относятся коммуникабельность, умение анализировать информацию, умение работать в команде и с цифровыми технологиями.
В проекте использовалась программа мотивации. За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы участники получали баллы. В результате самые активные получили персональные подарки.
Ранее стало известно, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате. Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы в условиях пандемии.
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