Более 200 столичных школ получили благодарности за подготовку учеников к олимпиадам

27 сентября, 21:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российский совет олимпиад школьников поблагодарил 204 столичных учебных заведения за подготовку учащихся, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Всего благодарностями были отмечены 650 российских и зарубежных школ. При оценке учитывалась работа учебных заведений по выявлению и поддержке талантов у учеников.
По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, такая независимая оценка является очень значимой для московской системы образования, особенно в такой непростой год.
"В школах столицы система построена так, что ее центром всегда является ученик. Мы верим, что в каждом есть талант, а наша задача помочь его раскрыть", – добавил он.
Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников с завоеванными медалями на Международной олимпиаде по информатике. Мэр отметил, что высокие результаты учащиеся показывают на протяжении четырех лет.
Также московские школьники завоевали две серебряные медали на IV Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Также на соревнованиях Россию представляли школьники из Челябинской области и Казани.
183 медали завоевала сборная Москвы на конкурсе "Молодые профессионалы"
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