Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стартовал отборочный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5-11-х классов. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, он пройдет в онлайн-формате.

Первыми пройдут соревнования по физике. Задания по предмету рассчитаны на учащихся 7-11-х классов. Выполнить их можно после регистрации на сайте с 16 по 18 октября.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко рассказал, что олимпиада проводится более чем по 20 направлениям, среди которых робототехника и генетика.

По его словам, первые этапы олимпиады чаще всего проходят дистанционно. Поэтому они позволяют школьникам попробовать свои силы в разных предметах.

Участники, которые успешно прошли отборочный раунд, а также призеры прошлой олимпиады приглашаются на следующий этап.

Победители и призеры могут получить льготы при поступлении в вузы. В прошлом учебном году победителями и призерами стали более пяти тысяч учеников.

Сборная России ранее заняла второе место на 61-й Международной математической олимпиаде. В составе команды были три столичных школьника.