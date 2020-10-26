В Москве рассказали о финансировании образовательных учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за 10 лет в столице в 2 – 2,5 раза выросло финансирование образовательных учреждений.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, на одного учащегося приходится от 135 до 175 тысяч рублей.

"В 2011 году правительством Москвы был изменен механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций и внедрены единые нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и от образовательной ступени", – объяснил Ефимов.

По словам специалиста, новая система позволила как улучшить качество образовательного процесса, так и увеличить размер оплаты труда педагогов.

Как отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, норматив составлен с учетом практически всех возможных расходов школ. Например, выделенные средства могут быть потрачены на оплату коммунальных услуг, уборку, охрану, зарплату педагогов или посещение курсов повышения квалификации для них же.

Руководитель ведомства подчеркнул, что принятая модель финансирования школ позволяет учреждениям быть более гибкими и, как следствие, более эффективными.

В сентябре в Госдуме предложили включить оплату труда медицинских работников школ в программу ОМС. По мнению члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича, перечень оказываемых в учреждениях услуг соответствует необходимым нормативам.

