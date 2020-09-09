В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что работу школьных врачебных кабинетов можно начать финансировать из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат назвал этот вопрос одним из приоритетных и насущных.

"На мой взгляд, наиболее эффективным было бы финансирование деятельности школьных врачебных кабинетов из средств программы госгарантий, так как перечень предоставляемых услуг, как правило, соответствует тому, что прописано в ОМС", – объяснил парламентарий.

Кроме того, Менделевич затронул тему профессиональной подготовки медработников, прикрепленных к школьным врачебным кабинетам. По мнению депутата, для такой работы может быть достаточно среднего профессионального образования, поскольку люди с высшим часто выбирают работу в частном секторе.

Еще одна инициатива парламентария – прикреплять школьных медработников к ближайшему детскому учреждению, будь то поликлиника или центральная больница.

В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

