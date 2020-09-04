Участвующие в борьбе с COVID-19 работники получат новые выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, сообщает RT.

Речь идет о сотрудниках организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Отмечается, что они так же как и врачи обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением COVID-19.

"Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем", – подчеркнули в кабмине.

На эти цели из резервного фонда правительства выделят более пяти миллиардов рублей.

В конце августа правительство РФ утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, борющимся с COVID-19.

Михаил Мишустин заявил, что выделить планируется почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса, а также еще более 320 миллионов рублей на выплаты медработникам центров Федерального медико-биологического агентства. По словам главы кабмина, на поддержку соцработников будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей.

