Участвующие в борьбе с COVID-19 работники получат новые выплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, сообщает RT.
Речь идет о сотрудниках организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
Отмечается, что они так же как и врачи обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением COVID-19.
"Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем", – подчеркнули в кабмине.
На эти цели из резервного фонда правительства выделят более пяти миллиардов рублей.
В конце августа правительство РФ утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, борющимся с COVID-19.
Михаил Мишустин заявил, что выделить планируется почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса, а также еще более 320 миллионов рублей на выплаты медработникам центров Федерального медико-биологического агентства. По словам главы кабмина, на поддержку соцработников будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей.
Мишустин заявил о сбалансированном выполнении бюджета в пандемию COVID-19
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