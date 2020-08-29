Правительство утвердило доплаты для борющихся с коронавирусом медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Регионам из федерального бюджета направят деньги на софинансирование расходов на стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией. Аналогичные выплаты положены соцработникам.
На заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выделить планируется почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса, а также еще более 320 миллионов рублей на выплаты медработникам центров Федерального медико-биологического агентства. По словам главы кабмина, на поддержку соцработников будет дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей.
Глава кабмина отметил, что правительство проработает возможность продления стимулирующих выплат для медиков. Он поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голковой организовать работу по этому вопросу.
Кроме того, кабмин одобрил выделение субсидий бюджетам регионов на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. В июне Минтруд уточнял, что на эти цели перечислено почти 3 миллиарда рублей. Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что ведомство собирается рассмотреть увеличение выплат малоимущим семьям, воспитывающим детей указанного возраста.
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