В Минздраве РФ рассказали, когда медиков вакцинируют от COVID-19

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Медработников, а также лиц из групп риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России, сообщает ТАСС.

"Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования", – отмечено в сообщении.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Отмечается, что пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев, их участниками станут несколько десятков тысяч человек.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 числа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.