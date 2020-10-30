"Яндекс" запустит онлайн-тест в рамках "Культурного марафона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания "Яндекс" проведет тестирование на знание истории народов России в рамках "Культурного марафона". Оно пройдет с 2 ноября по 1 декабря 2020 года.

Участникам предложат ознакомиться с историями о культуре и обычаях древних народов, а также ответить на соответствующие вопросы. Победители тестирования получат призы.

Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.

Мероприятие поддерживают музыкант Илья Лагутенко, основатели всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн и писатель Алексей Сальников.

В марафоне прошлого года приняли участие порядка миллиона школьников, а также более 8 тысяч учителей из 56 регионов России.

Ранее стало известно о старте приема заявок на участие в Пироговской олимпиаде по химии и биологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова с 31 октября. Конкурс рассчитан на школьников 10–11-х классов, а также студентов со всей России.

