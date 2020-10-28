Фестиваль "МОСГАЗ зажигает звезды" пройдет в октябре 2020 — марте 2021 года в Москве

Фото: stars.mos-gaz.ru

IХ Московский Международный фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды" пройдет в столице с октября 2020 по март 2021 года. Сейчас идет заявочная кампания.

В этом году темой вокального конкурса выбраны "Песни из мультипликационных фильмов". Юным художникам предлагается представить работы в трех номинациях: "Мир моего дома", "Вечный огонь – вечная память" и "Будни и праздники газовой службы".

Первые этапы фестиваля пройдут в онлайн-формате. На сайте фестиваля появился личный кабинет для загрузки работ, там же будет обновляться статус заявки. Финалисты смогут скачать электронные версии сертификатов участника фестиваля.

"Такой формат открывает широкие возможности для участия в фестивале даже в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мы с нетерпением ждем знакомства с новыми талантами со всего мира", – рассказал председатель оргкомитета фестиваля, гендиректор АО "МОСГАЗ" Гасан Гасангаджиев.

В 2019 году фестиваль установил рекорд по числу участников. Было подано 3 017 заявок. За победу боролись более тысячи юных вокалистов и более двух тысяч художников из 70 регионов РФ и семи стран.

Фестиваль состоит из музыкального конкурса "МОСГАЗ зажигает звезды" и конкурса юных художников "Волшебная сила голубого потока". Победители-музыканты определяются в номинациях "академический вокал", "эстрадный вокал" и "народный вокал" (участники разделены на группы по возрасту). Художественный конкурс проводится в трех номинациях по возрастным категориям.

В оргкомитет фестиваля входят художник Никас Сафронов, певец Лев Лещенко, актриса Анна Шатилова, гендиректор МОСГАЗа Гасан Гасангаджиев и пианист Лука Сафронов.

В жюри музыкального конкурса во главе с деканом вокального факультета Московской консерватории имени Чайковского Петром Скусниченко входят артистка Жанна Рождественская, завкафедрой РАМ имени Гнесиных профессор Марина Медведева, телеведущая, педагог по вокалу Ирина Бреусова и певица Ольга Пирагс.

Творчество юных художников оценивали члены Российской академии художеств и Союза художников России, преподаватели МГАХИ имени Сурикова, члены международных художественных объединений.