НКО Москвы подготовили программы ко Дню анимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоммерческие организации (НКО) столицы подготовили программы к Международному дню анимации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Праздник ежегодно отмечается 28 октября.

"Чтобы богатая традиция, сформированная отечественными мультипликаторами, продолжалась, нужно воспитать новое поколение мастеров анимации и их благодарных зрителей. Поэтому мы поддерживаем некоммерческие организации, которые популяризируют мультипликацию и открывают московским школьникам дверь в эту волшебную профессию", – заявил директор сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Проект "ДШИ.онлайн" подготовил сразу несколько проектов. Так, специалисты проведут онлайн занятие "Создай свой тауматроп" (это быстро вращающаяся игрушка) и мастер-класс по GIF-анимации. Кроме того, уже есть возможность подать заявку на участие в бесплатном онлайн-курсе "Мультипликация".

Онлайн-платформа проекта "Анимация и Я" предложит детям и взрослым обучающую программу по созданию мультфильмов. Первая ее часть является теоретической, с лекциями от известных специалистов, а вторая будет практической – участникам расскажут о тонкостях создания рабочего пространства и постпродакшена.

Также в онлайн-формате состоится вернисаж работ участников проекта "Дети о важном: рисуем комиксы". Более 160 художественных работ подготовили дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и ряда других городов.

Ранее столичные НКО представили программу мероприятий на неделю с 28 октября по 1 ноября. Одно из самых заметных событий – саммит #ЩедрыйВторник-2020.

