Сергунина поздравила победителей конкурса грантов Мэра Москвы для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоммерческие организации (НКО), действующие более года, получат гранты до пяти миллионов рублей. НКО, зарегистрированные в реестре более шести месяцев, – до 500 тысяч рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что победителями конкурса грантов мэра Москвы для НКО стали 183 некоммерческие организации. Список лидеров представлен на сайте проекта "Душевная Москва".

"В 12 номинациях конкурса приняли участие свыше тысячи проектов. Их представили, как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Она отметила, что больше всего победителей оказалось в номинациях "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность".

"В этом году конкурс проходил в обновленном формате: мы упростили систему подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до пяти миллионов рублей, а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В материале говорится, что экспертный совет рассматривал все проекты, которые были представлены на конкурс. Все проекты были проанализированы с точки зрения их актуальности и значимости для москвичей.

Также внимание уделяли потенциальной эффективности и уникальности предлагаемого решения. Одну заявку рассматривали три эксперта, которые назначались в случайном порядке.

В ходе заключительного этапа конкурсная комиссия на основании экспертных заключений определила победителей и размеры предоставляемых грантов.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут помочь социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) с помощью сервиса на mos.ru. Сделать это можно будет с помощью специальной формы, выбрав необходимое объединение из предложенного списка.

С помощью сервиса москвичи смогут отследить свои платежи фонду. Помочь можно в том числе небольшим фондам, которые ведут свою деятельность относительно недавно. Организовать поддержку организациям стало возможным благодаря представителям некоммерческих организаций и взаимодействию с Общественной палатой города и комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.

