Сергунина рассказала о развитии в Москве нового добровольческого направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителям столицы предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что частью волонтерского движения могут стать программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.
"Профессионалов, которые безвозмездно делятся своими знаниями и опытом с социально ориентированными НКО, называют интеллектуальными или pro bono (в переводе с латыни – во благо) волонтерами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стать волонтером может любой желающий, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Так, веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры – с продвижением соцпроекта, а психологи и педагоги – работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.
"Москву называют кузницей кадров, здесь работают авторитетнейшие вузы, ведущие компании и специалисты в самых разных областях. А стремление помогать – отличительная черта нашего города. К волонтерскому сообществу сегодня присоединяется все больше людей и даже целых коллективов, чьи профессиональные навыки могут быть полезны для НКО", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Тех, кто хочет попробовать себя в качестве pro bono волонтера, приглашают на консультацию в сеть коворкинг-центров НКО. Адреса центров размещены на сайте проекта "Душевная Москва".
Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября стартовал конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город". Мероприятие проходит при поддержке департамента труда и социальный защиты населения. В этом году грантовый фонд увеличили до 496 миллионов рублей.
Заявку на участие могут подать до 30 сентября некоммерческие организации Москвы, существующие более одного года и оказывающие социальные услуги. Это могут быть услуги по оказанию помощи людям с инвалидностью и гражданам старшего поколения, а также семьям, которые оказались в сложной ситуации. Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте проекта.
Около 500 млн рублей получат некоммерческие организации на социальные проекты
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