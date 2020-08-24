В Москве НКО получат гранты на проекты в социальной сфере

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
В Москве 1 сентября стартует конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Мероприятие пройдет при поддержке департамента труда и социальный защиты населения. Участники конкурса смогут претендовать на гранты трех категорий. В этом году грантовый фонд увеличили до 496 миллионов рублей.
"Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным НКО. Они играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы. Именно поэтому в этом году мы решили не только снова провести такой конкурс для НКО, но и увеличили его грантовый фонд", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
Заявку на участие могут подать до 30 сентября некоммерческие организации Москвы, существующие более одного года и оказывающие социальные услуги. Это могут быть услуги по оказанию помощи людям с инвалидностью и гражданам старшего поколения, а также семьям, которые оказались в сложной ситуации. Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте проекта.
Ранее более 400 тысяч человек получили поддержку в рамках социальных проектов, которые победили в конкурсе грантов мэра Москвы в 2019 году. НКО, участвовавшим в нем, выделили 400 миллионов рублей на реализацию полезных инициатив.
92 программы одержали победу в номинациях "Семья и дети" и "Молодежь Москвы". Их проекты протестировали в детских садах, также была реализована программа повышения квалификации для педагогов.
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