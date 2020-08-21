Получившие гранты НКО помогли более 400 тысячам человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 400 тысяч человек получили поддержку в рамках социальных проектов, которые победили в конкурсе грантов Мэра Москвы в 2019 году. НКО, участвовавшим в нем, выделили 400 миллионов рублей на реализацию полезных инициатив. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Город поддерживает социально ориентированные НКО на постоянной основе. Мы стараемся создать все условия для реализации их инициатив. Ежегодно вручаются гранты мэра. В прошлом году на конкурс поступило 670 заявок. 234 проекта были отмечены грантами", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Как уточняется, 92 программы одержали победу в номинациях "Семья и дети" и "Молодежь Москвы". Их проекты протестировали в детских садах, также была реализована программа повышения квалификации для педагогов.
В номинации "Формирование полезной и безопасной интернет-среды" грант, в частности, получил фонд "Национальные ресурсы образования". Уделяют внимание и городским проектам, помогающим животным. Один из них, фонд помощи бездомным животным "Рэй", организовал несколько образовательных фестивалей.
Чтобы принять участие в конкурсе грантов в этом году, нужно подать заявку до 28 августа.
В прошлом году гранты получили 234 НКО. Свои проекты на конкурс прислали 670 организаций. Из них девять заявок было отклонено.
Одним из победителей прошлого года стал фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе". Он занимается медицинской и психологической поддержкой семей с недоношенными детьми. По этой программе помощь получили уже больше 1 500 человек
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