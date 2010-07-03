Москва 24 расскажет об итогах конкурса грантов мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса грантов мэра Москвы. О работе экспертного совета и рейтинге лучших проектов расскажут:



Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы;

Вячеслав Бахмин, председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО, эксперт в сфере благотворительности и развития гражданского общества;

Арина Шарапова, член конкурсной комиссии, заместитель председателя Общественной палаты Москвы, российская телеведущая и журналист;

Анастасия Приказчикова, генеральный директор благотворительного фонда "Подарок Ангелу".

Смотрите трансляцию 12 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.