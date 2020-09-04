Наталья Сергунина: больше тысячи НКО подали заявки на конкурс грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более тысячи некоммерческих организаций (НКО) подали заявку на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Это почти в два раза превышает показатель прошлого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Самой популярной оказалась номинация "Молодежь Москвы" – 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации "Наше наследие" и еще 126 – в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни, – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в этом году конкурс проходит в 12 номинациях – "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Гражданские инициативы", "Творческая Москва" и "Городские инновации". Сейчас все заявки проверяют на соответствие критериям конкурса.

В подготовке к конкурсу участвовали 1 143 человека из 575 НКО. Они могли принять участие в 13 вебинарах в рамках образовательной программы "НКО Лаб". Также все желающие моли посетить свыше 30 мастер-классов и бесплатные консультации от коворкинг-центров.

Прием заявок начался 30 июля и завершился 28 августа. Социальные организации, работающие больше одного года, могут получить грант в размере до пяти миллионов рублей. Те, кто работает от шести месяцев, – до 500 тысяч рублей.

Ранее более 400 тысяч человек получили поддержку в рамках социальных проектов, которые победили в конкурсе грантов мэра Москвы в 2019 году. НКО, участвовавшим в нем, выделили 400 миллионов рублей на реализацию полезных инициатив.

92 программы одержали победу в номинациях "Семья и дети" и "Молодежь Москвы". Их проекты протестировали в детских садах, также была реализована программа повышения квалификации для педагогов.

