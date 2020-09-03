Москвичи смогут поддержать НКО с помощью сервиса на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут помочь социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) с помощью сервиса на mos.ru, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к сервису может любая столичная благотворительная организация, зарегистрированная более одного года и состоящая в реестре благотворительных организаций города. Всего участниками сервиса смогут стать свыше трех тысяч фондов и объединений.

Горожане смогут самостоятельно выбрать проекты, которым хотят помочь. Первый замруководителя аппарата мэра Евгений Козлов заявил, что организовать поддержку организациям стало возможным благодаря представителям некоммерческих организаций и взаимодействию с Общественной палатой города и комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.

"Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных", – отметил Козлов.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что с помощью сервиса москвичи смогут отследить свои платежи фонду. Она отметила, что сервис представляет в том числе небольшие фонды, которые ведут свою деятельность относительно недавно.

Зампредседателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Алиса Крюкова, в свою очередь, отметила, что сервис разработан общественными организациями и благотворительными компаниями. В этом, по ее словам, и есть отличие сервиса от других.

Сейчас проект дорабатывается с учетом предложений от московских благотворителей. Особое внимание специалисты уделяют интерфейсу платформы, механизму ротации организаций и таргетированию, а также вопросам мотивирования горожан и итоговой отчетности.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 сентября стартовал конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город". Мероприятие проходит при поддержке департамента труда и социальный защиты населения. В этом году грантовый фонд увеличили до 496 миллионов рублей.

Заявку на участие могут подать до 30 сентября некоммерческие организации Москвы, существующие более одного года и оказывающие социальные услуги. Это могут быть услуги по оказанию помощи людям с инвалидностью и гражданам старшего поколения, а также семьям, которые оказались в сложной ситуации. Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте проекта.

