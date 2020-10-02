Велосипедисты столицы собрали полмиллиона рублей на добрые дела

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подведены итоги "Доброго велозаезда", организованного в столице в рамках Московского велофестиваля. В общей сложности было собрано полмиллиона рублей, говорится в Telegram-канале Дептранса.

"19–20 сентября прошел Московский велофестиваль, его важной частью стал "Добрый велозвезд". Он шел всю следующую неделю – с 20 до 27 сентября. Велосипедисты катались по любимым маршрутам, отправляли нам скрины трекеров, за каждый пройденный участниками фестиваля и велозаезда километр организаторы вместе с сервисом "Велобайк" переводили на добрые дела 10 рублей", – рассказали в департаменте транспорта.

Известно, что в велоквесте приняли участие свыше 1,2 тысячи человек.

Планируется, что собранные деньги направят двум детям, которые родились с проблемами со здоровьем. Благодаря финансовой помощи они смогут ходить, играть и учиться, отметили в ведомстве.

"Это новый формат фестиваля, отвечающий требованиям времени и безопасности всех его участников. Я рад, что все больше жителей нашего города выбирают велосипед как основной транспорт", – добавил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого Дептранс сообщил, что в центре Москвы оборудовали пять временных велодорожек. Отдельные полосы для велосипедистов открыли на улицах Малой Дмитровке, Большой Ордынке, Каретный Ряд и Большой Полянке, а также в Газетном переулке.