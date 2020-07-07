Онлайн-марафон и Добрый велозаезд: как пройдет Московский велофестиваль

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московский велофестиваль в этом году пройдет онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Стартует он 7 июля. В течение шести дней участникам будут давать задания и доступ к бесплатным онлайн-тренировкам. Чтобы присоединиться к онлайн-марафону, нужно оставить заявку на сайте фестиваля.
Среди заданий будет Добрый велозаезд. Чтобы принять в нем участие, необязательно находиться в Москве. Сделать это можно в любой точке мира. Для этого надо зарегистрироваться, установить мобильное приложение-трекер и проехать за одну поездку не менее 16 километров в любое удобное время с 11 по 19 июля.
Чтобы зафиксировать результат, нужно запустить поездку в трекере и закончить ее после завершения. За каждого участника, который проедет минимум 16 километров на велосипеде, "Велобайк" переведет 50 рублей в благотворительный фонд, помогающий больным людям.
Победители получат призы, среди которых велосипед, бесплатный доступ к городскому велопрокату "Велобайк" на весь сезон 2020 года, спортивные абонементы и возможность принять участие в закрытом музыкальном велофестивале.
Среди организаторов велофестиваля – департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и городской велопрокат "Велобайк".
Онлайн-марафон пройдет в рамках празднования Дня московского транспорта.
Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.
Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.
Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.
Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилово и Раменок.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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