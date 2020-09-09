Пять временных велодорожек организовали в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пять временных велодорожек оборудовали в центре столицы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Велодорожки появились на улицах Малой Дмитровке, Большой Ордынке, Каретный Ряд и Большой Полянке, а также в Газетном переулке.

В ведомстве сообщили, что временные полосы для проезда велосипедистов могут организовать и в следующем году, если подобные нововведения получат положительный отклик от горожан.

"Велополосы проработают до 1 ноября. Количество автомобильных рядов и парковок на улицах при этом никак не изменилось. Если такие велодорожки вам понравятся, сделаем их в следующем сезоне", – сообщили в департаменте.

В конце июля член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил правительству Москвы расширить карту велосипедных дорожек в столице.

Он отметил, что компании, которые будут стимулировать сотрудников ездить в офис на велосипедах, могли бы получить налоговые льготы. А сами граждане, по его словам, охотнее бы пересаживались на велотранспорт, если бы его покупали работодатели или возмещали затраты на его аренду.

В августе на улицах столицы начал работать велопатруль. Специалисты патрулируют улицы внутри Бульварного кольца.

По словам заместителя руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ "Центр организации дорожного движения" Егора Чернова, патрульный следит за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах.

В пресс-службе ЦОДД добавили, что велопатруль оборудован всем необходимым для оперативной помощи на дороге: аптечкой и водой, ремонтным комплексом для велосипеда, огнетушителем, бланками европротокола.

