На улицах Москвы начал работать велопатруль

Фото: Агентство "Москва"

Велопатруль начал работать на улицах столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ "Центр организации дорожного движения" Егора Чернова.

"Патруль помогает велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Он будет работать внутри Бульварного кольца и на Лесной улице. Пока выехали всего два велосипеда, но в ближайшее время мы планируем увеличить их количество до четырех", – рассказал Чернов.

По его словам, патрульный будет следить за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах.

"С помощью приложения "Помощник Москвы" нарушения будут фиксироваться", – добавил Егор Чернов.

В пресс-службе ЦОДД добавили, что велопатруль оборудован всем необходимым для оперативной помощи на дороге: аптечкой и водой, ремонтным комплексом для велосипеда, огнетушителем, бланками европротокола.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что свыше 130 новых парковочных мест оборудуют для жителей Восточного административного округа столицы.