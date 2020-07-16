В приложении "Парковки Москвы" появился поиск машин, перемещенных из-за аварийных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новая опция под названием "Поиск перемещенных во дворы автомобилей" появилась в приложении "Парковки Москвы". Благодаря ей владельцы транспортных средств смогут узнать о месте, куда переместили авто из-за аварийных работ, передает ТАСС.

Про новую функцию рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Бывают случаи, когда, вернувшись к припаркованному по правилам автомобилю, владелец не может его найти. Возможно, автомобиль эвакуировали из-за того, что он стоял в зоне проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия", – объяснил он.

По словам Ликсутова, машины перемещают на ближайшее свободное парковочное место, если они не нарушали правил парковки.

"Теперь узнать местонахождения автомобиля можно в приложении "Парковки Москвы" в разделе "Штрафы и эвакуации", – отметил заммэра по вопросам транспорта. Уточняется, что проект реализовали при участии столичного комплекса ЖКХ.

У водителей также есть возможность получить ответы на вопросы в едином контакт-центре "Московский транспорт" по номерам: 8 (495) 539-54-54 либо 3210.

Ранее говорилось, что рабочие места на парконах создали для маломобильных граждан в Москве. Переоборудованные машины отличаются от обычных тем, что для управления не требуются педали.