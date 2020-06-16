В приложении "Парковки Москвы" появится функция обжалования штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пользователи мобильного приложения "Парковки Москвы" после его обновления смогут обжаловать штрафы, рассказал гендиректор АМПП Александр Гривняк, передает ТАСС.
Он отметил, что новые функции появятся в августе 2020 года. После обновления приложения пользователи смогут также искать с его помощью парковочные места для инвалидов и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц.
"В разработке находится функция поиска парковочных мест для инвалидов на карте приложения и возможность обжаловать штрафы. Запуск нового функционала по оценке разработчиков приложения запланирован на август 2020 года", – заявил Гривняк.
Кроме того, для юридических лиц появится специальный личный кабинет. К нему можно будет привязать автомобили всех компаний и управлять оплатой парковки каждого из них.
"Таким образом, владелец компании сможет сделать корпоративный парковочный счет и настроить его так, как ему будет удобно, видеть каждую оплату парковки и ее продолжительность", – отметил глава АМПП.
В январе 2020 года в приложении "Парковки Москвы" появилась новая функция. С помощью нее водители могут оплатить эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянки.
Водители смогут обжаловать штрафы онлайн
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