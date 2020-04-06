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Общество

09:54

Москвичам напомнили о возможностях мобильных приложений

общество город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи с помощью мобильных приложений могут оплатить коммунальные услуги, поучаствовать в городских проектах или виртуальной прогулке по историческим местам, не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий, город организовал доступность госуслуг москвичам, которые находятся на самоизоляции. На сегодняшний день с помощью мобильных приложений можно передать показания счетчиков, оплатить услуги ЖКХ, а также организовать развлечения.

Так, одним из самых популярных стало приложение "Госуслуги Москвы", с помощью которого можно оплатить коммунальные платежи или автомобильные штрафы, а также зарегистрировать карту москвича и многое другое.

Горожане могут использовать свободное время для того, чтобы сделать город лучше и поучаствовать в его развитии. В этом им поможет мобильное приложение проекта "Активный гражданин".

Узнать историю столицы онлайн поможет мобильное приложение проекта "Узнай Москву". А школьники могут читать литературные произведения из учебной программы и повторять пройденный материал с помощью приложения "Библиотека МЭШ".

Кроме того, для горожан доступны приложения "Московский транспорт", "Метро Москвы", "Парковки Москвы" и "Помощник Москвы".

В столице были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля. Также продолжается и самоизоляция граждан.

Нарушителями режима самоизоляции являются те, кто выходит на улицу с подтвержденной легкой формой коронавируса.

За первое нарушение штраф составляет 4 тысячи рублей. При повторном – 5 тысяч. Самые большие штрафы от 30 до 300 тысяч грозят тем, кто не приостановил работу объектов, о которых говорится в указе мэра.

Всем москвичам советуют при выходе на улицу брать с собой паспорт. В случае если человек направляется на работу, он должен иметь при себе справку, что его организации разрешено работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса.

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