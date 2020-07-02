Парковку для водителей с инвалидностью упростили

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля не нужно будет оформлять парковочные разрешения для того чтобы воспользоваться специальными местами. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Согласно новым правилам, автомобили будут учитываться на основе данных Федерального реестра инвалидов. Московский реестр парковочных разрешений, соответственно, упраздняется. Норма прописана в законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Данные об автомобилистах Москвы автоматически переданы в федеральный реестр. При необходимости можно проверить актуальность информации – для этого можно воспользоваться либо самой базой данных, либо порталом госуслуг.
В случае если машина в реестре не указана, данные можно внести самостоятельно. Эта услуга доступна там же, где и проверка. Одновременно можно добавить только одно транспортное средство, но данные подлежат изменению по необходимости.
Для включения в федеральный реестр установлен переходный период с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Помимо указания всей необходимой информации в заявке, также потребуется установить знак "Инвалид" спереди или сзади машины, при этом обращаться в бюро медико-социальной экспертизы не нужно.
Консультации по вопросам внесения информации о транспортном средстве в федеральный реестр доступны в Пенсионном фонде России. Обратиться по вопросам работы парковочного пространства можно в едином контакт-центре "Московский транспорт" по номерам: +7 (495)539-54-54 или 3210 (бесплатно с мобильных телефонов), а также заполнить форму на портале.
Ранее стало известно, что парковки возле нескольких поликлиник Москвы временно станут бесплатными. Такая мера вводится на период капитального ремонта – оставить автомобиль разрешат на участках двух улиц района Соколина Гора.
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