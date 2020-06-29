Парковки возле нескольких столичных поликлиник временно станут бесплатными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковки возле нескольких столичных поликлиник станут бесплатными с 29 июня на время капитального ремонта медучреждений, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В частности, пока будут ремонтировать филиал №1 ДГП №52, жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут без оплаты оставлять машины в районе Соколиная Гора на участках двух улиц.

Для резидентов Соколиной горы ничего не изменится. Парковки еще у трех поликлиник станут бесплатными для всех машин.

В Москве летом появится более 400 дополнительных парковочных мест. Также будет изменено направление движения на 15 улицах в шести столичных округах.

