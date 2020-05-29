Москвичи оформили более 13 тыс парковочных разрешений за два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за два месяца 13,2 тысячи москвичей оформили или продлили парковочные разрешения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Многодетные семьи оформили 5 402 разрешения и продлили 4 794 уже действующих, а резиденты оформили 2 745 разрешений, еще 297 разрешений были продлены", – говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что оформить и продлить парковочные разрешения можно на mos.ru. Заявку будут рассматривать шесть рабочих дней. А с 25 мая работу возобновили 88 центров "Мои документы". Также обратиться можно онлайн, воспользовавшись формой на едином транспортном портале. Консультацию по вопросам платных парковок можно по телефону горячей линии: +7 (495) 539-54-54.

Резидентные парковочные разрешения – это документы, которые позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего же района. При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Доступно также оформление круглосуточного разрешения на год, два или три. Пользователям доступно продление, но не ранее чем за два месяца до окончания действия документа.