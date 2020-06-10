В столице появится более 400 дополнительных парковочных мест

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В Москве летом появится более 400 дополнительных парковочных мест. Также будет изменено направление движения на 15 улицах в шести столичных округах, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Одним из эффективных методов обустройства дополнительных мест является ввод одностороннего движения. В этом году за счет изменения схем движения планируем организовать 411 дополнительных мест для парковки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 улиц станут односторонними, а одна станет двусторонней.

Ранее сообщалось о том, что парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня. Так, в эти дни оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час.