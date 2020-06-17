В Москве заработает велопатруль ЦОДД

Фото: Агентство "Москва"

Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будет запущен в столице в конце июня.

"В конце июня мы запускаем велопатруль! Он будет работать в центральной части города и помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам", – сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Сотрудники ЦОДД будут работать в нескольких направлениях. В их полномочия входит помощь попавшим в дорожно-транспортные происшествия, проверка исправности дорожной и велосипедной инфраструктуры.

Помимо этого, патрульные могут оказать содействие в оформлении европротокола при ДТП, выделить инструменты для починки велосипеда и сообщить о нарушениях правил парковки через приложение "Помощник Москвы".

С 1 июня, когда в Москве разрешили пользоваться велопрокатом, было совершено около 20 тысяч поездок. Жители столицы, как подчеркнули в Дептрансе, оформили более 2,7 тысячи абонементов.

