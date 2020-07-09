Рабочие места на парконах создали для маломобильных граждан в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве объявил о создании двух комплексов фотовидеофиксации для работы маломобильных граждан. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Переоборудованные машины отличаются от обычных тем, что для управления не требуются педали. Все операции с автомобилем можно выполнить через рычаг под правой рукой водителя. При этом ездить в нем могут и водители без ограничений по здоровью.
"Транспортный комплекс Москвы уделяет большое внимание созданию комфортных условий работы для маломобильных граждан. В наших подведомственных организациях трудятся люди с различными степенями инвалидности", – заявил советник руководителя Дептранса Евгений Смирнов.
Он также отметил, что ведомство продолжит работать в данном направлении. В частности, по необходимости планируется расширить парк адаптированных автомобилей. Один водитель с ограничениями по здоровью уже приступил к работе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».