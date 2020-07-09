Рабочие места на парконах создали для маломобильных граждан в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве объявил о создании двух комплексов фотовидеофиксации для работы маломобильных граждан. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Переоборудованные машины отличаются от обычных тем, что для управления не требуются педали. Все операции с автомобилем можно выполнить через рычаг под правой рукой водителя. При этом ездить в нем могут и водители без ограничений по здоровью.

"Транспортный комплекс Москвы уделяет большое внимание созданию комфортных условий работы для маломобильных граждан. В наших подведомственных организациях трудятся люди с различными степенями инвалидности", – заявил советник руководителя Дептранса Евгений Смирнов.

Он также отметил, что ведомство продолжит работать в данном направлении. В частности, по необходимости планируется расширить парк адаптированных автомобилей. Один водитель с ограничениями по здоровью уже приступил к работе.

