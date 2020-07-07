В МВД допустили внесение изменений в водительские права и ПТС

Фото: портал мэра и правительства Москвы
МВД выступило с предложением уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства. Планируются и некоторые другие изменения. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, планируется скорректировать форму свидетельства о регистрации транспортного средства. Также может быть изменен образец водительского удостоверения.
Бланк водительских документов дополнят надписью DRIVING LICENCE (водительские права). Что касается свидетельства о регистрации ТС, то в нем потребуется прописывать данные о мощности двигателя.
В паспорте транспортного средства, согласно предлагаемым правилам, скорректируют доступные для внесения в графу "Особые отметки" данные. Если же документ будет утерян, то оформлять его надо будет уже по новому регламенту.
Помимо этого, МВД предлагает изменить порядок выдачи разрешений на специальные световые и звуковые сигналы.
В пресс-службе ведомства отметили, что поправки в водительских документах необходимы для соответствия нормам российского законодательства и международного права.
Ранее Центробанк представил поправки в закон об ОСАГО, которые касаются электронного документооборота между сторонами договора страхования. Среди предлагаемых изменений – порядок корректировки сведений электронного полиса.
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