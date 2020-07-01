Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для нарушителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Злостные нарушители правил дорожного движения должны быть лишены возможности пользоваться автомобилями каршеринга, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем", – сказал Черников.
Он пояснил, что для этого в каршеринговых компаниях могут быть созданы базы данных нарушителей, а при необходимости запросы могут быть направлены в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения прав и наличия грубых нарушений ПДД.
Черников сообщил, что рост популярности каршеринга привел к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать в ДТП чаще.
Глава ГИБДД выразил мнение, что зачастую, такими нарушителями являются молодые водители, которые считают, что "обезличенный" автомобиль можно "эксплуатировать в самой жесткой форме".
Ранее Владимир Путин подписал закон о тарификации ОСАГО исходя из характеристик водителей.
Закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности наличия у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра.
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