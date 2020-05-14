В РСА назвали бессмысленным введение скидок на ОСАГО для потерявших работу

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал Москве 24, почему введение скидки в 50% на ОСАГО не имеет смысла. По его мнению, данное предложение депутата Госдумы накажет обычных, добросовестных автовладельцев.

Уфимцев заявил, что если снизить стоимость полиса ОСАГО, то страховщик будет вынужден сократить выплаты. Только уменьшенная компенсация будет предоставлена человеку, пострадавшему в ДТП, а не автовладельцу, которому была предоставлена скидка.

"По полису ОСАГО страхование осуществляется не вашего автомобиля, а вашей ответственности. Если уменьшается цена полиса и страховщик получает меньше денег, то он будет меньше выплачивать. Только не вам, а по вашей ответственности пострадавшей стороне, которой вы нанесли вред", – заявил исполнительный директор РСА.



Евгений Уфимцев исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Страховщик будет вынужден меньше выплачивать. Но выплачивать эту сумму будут не тем людям, которые пострадали от коронавируса, а другим людям, которым они нанесли вред. Поэтому в логике ОСАГО, конечно, такое неправильно.



Уфимцев напомнил, что уже был опыт предоставления скидки по ОСАГО для малоимущих, малообеспеченных через органы социального обеспечения. Согласно закону, в данном случае страховщикам эта сумма компенсировалась этими органами. По мнению эксперта, предложение о льготах по ОСАГО может быть реализовано исключительно при компенсации разницы органами власти.

"На мой взгляд, предложение было бы актуально для какого-то другого вида страхования, когда человек страхует свое личное имущество. Ему делают скидку и немного меньше выплачивают", – считает Уфимцев.

Ранее депутат Государственной думы Иван Сухарев направил главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу письмо с предложением снизить стоимость полиса ОСАГО. Согласно документу, до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО будут предоставлены гражданам, которые официально получили статус безработных в период пандемии коронавируса.