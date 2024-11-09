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00:59

Происшествия

Еще три БПЛА уничтожили в Брянской области

Фото: 123RF/boscorelli

Еще три беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО в Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

На месте падения дронов работают оперативные и экстренные службы. В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее над территорией Брянской области уже были уничтожены четыре украинских беспилотника: один был сбит вечером 8 ноября, еще три – уже после полуночи.

При атаке БПЛА также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

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